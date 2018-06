Schuldenlast daalt opnieuw 30 juni 2018

Met de jaarrekening presenteerde het Beverse gemeentebestuur traditiegetrouw het financieel resultaat van 2017.





"En opnieuw, voor het vierde jaar op rij, noteren we een daling van de globale leningslast", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. In de laatste vier jaren van de huidige legislatuur slaagde de gemeente er in om minder leningen op te nemen dan er leningen werden afgelost. Meer nog: in 2017 werden er zelfs geen nieuwe leningen opgenomen. Er waren ook meer inkomsten. In 2017 ontving Beveren 108 miljoen euro tegenover 99,5 miljoen euro het jaar voordien.





Deze stijging is onder andere te verklaren door hogere ontvangsten uit de belasting op drijfkracht, de opcentiemen onroerende voorheffing (6,3 miljoen euro) en de saneringsbijdragen van De Watergroep (860.000 euro). De grootste uitgave blijft die van het personeel en de toelage aan brandweer en politie, maar daarnaast werd er ook voor 24 miljoen euro geïnvesteerd. Zo werd de bouw van het nieuwe administratief centrum opgestart en waren er nieuwbouwprojecten voor het GTI en de Lindenlaanschool en de topsporthal voor Asterix Avo. (PKM)