Schoolkamperen werkt aanstekelijk NU OOK AL HONDERD KAMPEERDERS AAN KONINKLIJK ATHENEUM KRISTOF PIETERS

16 maart 2018

02u54 0 Beveren Na het zien van 200 kamperende ouders aan de Sint-Maarten Middenschool heeft een honderdtal ouders gisteren post gevat aan de ingang van het Koninklijk Atheneum. "Onnodig, we hebben plaats genoeg", verzekert directeur Kathleen Thomassen.

Op de campus van het Koninklijk Atheneum is gisteren een klein tentenkamp opgetrokken. Een honderdtal ouders schuift er in de regen aan om hun kind zaterdagochtend te kunnen inschrijven. Na schooltijd mochten ze zich even opwarmen in enkele klaslokalen, maar de polyvalente zaal wordt pas vrijdagavond ter beschikking gesteld om te overnachten. Het nieuws van de 200 kamperende ouders aan de Sint-Maarten Middenschool heeft een paniekreactie veroorzaakt. "We betreuren dit enorm", zegt Kathleen Thomassen, directeur van het KA. "Ik heb geprobeerd om de ouders gerust te stellen en hen gevraagd naar huis terug te keren, maar ze zijn vastbesloten om te blijven. We hebben voldoende plaats. Zelfs met de honderd ouders die er nu voor de deur staan, zijn er nog altijd 75 vrije plaatsen."





Net als aan de Sint-Maarten Middenschool namen ouders het initiatief om zelf een wachtlijst aan te leggen, weliswaar zonder deurwaarder. Er is een permanentie van vijf ouders die een boekje bijhouden met daarin alle namen en om de vier uur worden de namen afgeroepen en moet iedereen aanwezig zijn of ze worden geschrapt uit de lijst. Vanaf zaterdagochtend 7 uur moet iedereen er effectief zijn en blijven. Directeur Kathleen Thomassen gaat zich niet bemoeien met zulke lijst. "Dit is een initiatief van de ouders. Meewerken zou een vorm van voorinschrijving zijn en daar doen we niet aan mee. Onze polyvalente zaal zal vrijdagavond openen en de rij die er dan staat, is de wachtrij waarmee wij rekening houden."





Voor het KA is het de eerste maal dat ze te maken krijgt met kampeertoestanden. Bij het GTI, de derde secundaire school in Beveren, riep directeur Pascal De Rop gisteren alle ouders op om zeker niet te komen kamperen. "We hebben de capaciteit verhoogd en hebben zeker plaats", verzekert hij.





Ander profiel

Dat beklemtoont ook schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V). "Een pasklare oplossing voor schoolkamperen is er niet. We hebben bekeken om een online inschrijfsysteem op poten te zetten, maar we zitten met drie scholen met een totaal ander profiel. Als de voorkeurschool vol zit, is er geen alternatief."





Intussen heeft de onderwijsraad wel een werkgroep opgericht die bij minister van onderwijs Crevits een dossier gaat indienen voor de oprichting van een nieuwe Middenschool. "De minister heeft 150 miljoen euro vrijgemaakt en we hopen een deel van die koek te krijgen", zegt schepen Katrien Claus. "Het optrekken van de capaciteit is volgens ons de enige echte oplossing."