Scholieren brengen hulde aan slachtoffers oorlogsgeweld Kristof Pieters

21 februari 2019

18u07 3 Beveren Op vrijdag 22 februari zullen maar liefst 16 basisscholen van de derde graad van het basisonderwijs, in alle deelgemeenten van Beveren, hulde brengen aan alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Ze doen dat allemaal op hetzelfde tijdstip, om 14 uur, in hun eigen deelgemeente.

Voorafgaand hebben de deelnemende scholen in de klas gewerkt rond het thema oorlog en vrede. Aan de hand van uitgeschreven verhalen werden de kinderen in contact gebracht met de gevolgen van de ruim vier jaar durende Duitse bezetting van hun eigen dorp en leefomgeving. Daarna gingen ze zelf creatief aan de slag met het thema. Het resultaat is te zien op vrijdag 22 februari tussen 14 en 15 uur tijdens het afsluitende apotheosemoment. In elke Beverse deelgemeente wordt dan gelijktijdig aan de herdenkingsmonumenten respectvol hulde gebracht aan alle slachtoffers van oorlogsgeweld. De leerlingen vertrekken om 13.30 uur in stoet vanuit de school naar het lokale herdenkingsmonument. Om 14 uur start het herdenkingsprogramma. Schepenen Inge Brocken, Katrien Claus en Ingeborg De Meulemeester zullen respectievelijk het welkomstwoord voeren in Hof ter Welle, de Van Gervenstraat in Beveren en in Vrasene. Op de andere locaties worden andere sprekers voorzien. Ook verenigingen, particulieren, ouders, grootouders, buren en sympathisanten worden opgeroepen op om dit gebeuren bij te wonen.