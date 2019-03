Scholen verplichten leerlingen om deel te nemen aan eigen klimaatmars in Beveren Scholieren die niet deelnemen, zijn onwettig afwezig Kristof Pieters

13 maart 2019

17u46 0 Beveren De Sint-Maartenschool en het Koninklijk Atheneum organiseren vrijdag 15 maart een klimaatmars door het centrum van Beveren. Er worden zo’n 2.000 scholieren verwacht. Er klinkt wel kritiek bij een aantal ouders omdat de deelname verplicht is. Wie niet deelneemt, is onwettig afwezig.

Op sociale media hebben een aantal ouders hun ongenoegen geuit omdat er geen vrije keuze is om al dan niet deel te nemen aan de klimaatbetoging. Bij de betrokken scholen zien ze het anders. “Zorgen en opkomen voor het klimaat heeft heel wat raakvlakken met ons opvoedingsproject en verschillende vakoverschrijdende eindtermen. De mars gaat bovendien door tijdens de reguliere schooluren.” Spijbelen om niet deel te nemen is dus niet toegestaan, maar bij Sint-Maarten benadrukken dat ze ook niet toestaan dat leerlingen die dag spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmars in Brussel. Het KA sluit zich hier bij aan en ziet geen reden waarom leerlingen niet zouden deelnemen aan de klimaatmars. “We hebben net een politiek debat op school georganiseerd. Dan vragen we evenmin aan leerlingen of ze dit willen bijwonen of niet. Het hoort nu eenmaal tot het programma”, zegt directeur Kathleen Thomassen.

Alternatieve activiteiten

Bij het gemeenschapsonderwijs, de koepel waartoe het KA van Beveren behoort, vindt men alvast niet dat er sancties moeten gegeven worden aan leerlingen die niet willen deelnemen aan de acties. De koepel vraagt aan de scholen om wel degelijk alternatieve activiteiten te plannen.

Het GTI heeft beslist om niet deel te nemen aan de mars. De school liet eerder al toe om te gaan betogen in Brussel, maar wil niet nog meer lestijd verliezen en ook niet de leerlingen verplichten om te betogen. Er zullen dus enkel leerlingen aanwezig zijn van Sint-Maarten en het KA. Er worden niettemin toch zo’n 2.000 jongeren verwacht. De klimaatmars begint om 8.45 uur op de Grote Markt en eindigt rond 10 uur op dezelfde plaats. Het traject gaat via de Kloosterstraat, Kallobaan, Ter Gaeverlaan, Kasteeldreef, Ciamberlanidreef, Yzerhand, Vrasenestraat en Warande. Tussen 8.45 en 10 uur zal het moeilijk zijn om zich op dit traject te verplaatsen. Omwonenden zorgen er dus beter voor dat de wagen tijdig geparkeerd is buiten het parcours. Deze klimaatmars zal ook een grote impact hebben op het verkeer en op de invalswegen naar deze zone.

Niet politiek gekleurd

De jongeren zullen dus tijdens het eerste en tweede lesuur een wandeling maken door Beveren. Op het einde komen ze samen op de markt. Het is normaal gezien de bedoeling om daar met een drone een foto te nemen waarop de leerlingen een bepaald symbool of een zin zullen vormen. De betrokken scholen benadrukken tot slot dat de actie niet politiek gekleurd is.