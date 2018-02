Scholen en verenigingen ruimen zwerfvuil 23 februari 2018

02u44 0 Beveren De gemeente Beveren organiseert samen met scholen, verenigingen en vrijwilligers opnieuw een grote jaarlijkse zwerfvuilactie.

Hiermee wil de gemeente haar inwoners sensibiliseren rond de problematiek, maar ook de daad bij het woord voegen met een grote schoonmaakoperatie in straten, op pleinen en in parken. Van woensdag 14 maart tot en met zaterdag 17 maart worden maar liefst 1.100 grijpstokken, 3.300 paar handschoenen, fluohesjes, afvalzakken en containers ter beschikking gesteld van de deelnemers.





Schepen van Milieu Dominique Tielens (N-VA) is tevreden met de respons. "Vele mensen willen zich inzetten voor een nette gemeente. Dit bewijzen de recordcijfers die we nu kunnen voorleggen. Liefst 21 scholen, in totaal 3.281 leerlingen, een aantal wijkcomités en verenigingen doen mee aan de zwerfvuilactie. Dat brengt de teller momenteel op een 3.400-tal deelnemers in Beveren. Daarmee is deze editie al bij voorbaat een succes. Spijtig genoeg moeten wij nog steeds hoog inzetten op sensibilisering om inwoners duidelijk te maken dat afval achterlaten maatschappelijk onaanvaardbaar is." Vorig jaar werd in Beveren 1.186 kilo zwerfvuil opgehaald tijdens de opruimactie. (PKM)





