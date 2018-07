Schip botst op slibmuur Deurganckdok CONTAINERSCHIP KWAM IN PROBLEMEN DOOR DEFECT AAN MOTOR KRISTOF PIETERS

30 juli 2018

02u37 0 Beveren Een klein containerschip is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een slibmuur aangebotst van het Deurganckdok. De metalen muur raakte hierbij zwaar beschadigd. Het schip had motorproblemen gekregen en was hierdoor even stuurloos geraakt. Het liep zware averij op, maar kon nog op eigen kracht aanmeren bij de MPET-terminal.

Het scheepsongeval deed zich voor rond 2 uur 's nachts ter hoogte van de zwaaikom naar het Deurganckdok in Doel. De Heinrich Schepers, een klein containership dat onder Cypriotische vlag vaart, kwam in de problemen op de Schelde toen er plots een defect optrad aan de motor. Hierbij viel ook de elektriciteit uit aan boord. Het schip raakte hierdoor even stuurloos en botste tegen een metalen muur aan in het water. Het gaat om een zogenaamde 'current deflecting wall'. Het is geen kaaimuur, maar een muur van stalen buispalen waartussen metalen schotten werden aangebracht. De constructie bestaat onderaan uit een drempel die ervoor zorgt dat het slib het Deurganckdok niet binnenstroomt. Bovenaan is er een scherm op palen. De muur zorgt er dus voor dat er veel minder gebaggerd moet worden in het dok. De constructie raakte bij de aanvaring zwaar beschadigd. Eén van de stalen buizen kwam door de klap scheef te staan en ook een metalen tussenschot is door de impact weggeslagen. Hierdoor gaapt er nu een gat van enkele meters in de slibmuur.





Inspectie van schade

De Heinricht Schepers liep ook zware averij op, maar de kapitein en stuurman slaagden er wel in om het schip op eigen kracht nog tot aan de kade te varen van de MPET-terminal. Daar ligt het momenteel voor anker. Het containerschip is met zijn 152 meter een eerder klein exemplaar tegenover de grote mastodonten van 400 meter die tegenwoordig het Deurganckdok aandoen. De Heinrich Schepers is een zogenaamde 'coaster' die dicht bij de kust blijft varen. Het schip kwam van Liverpool en zou in de Antwerpse haven een aantal containers laden en lossen. Het schip zal nu eerst gelost worden. Daarna volgt een inspectie en zal de precieze balans worden opgemaakt van de geleden schade. Gewonden vielen er bij het scheepsongeval niet.





Geen hinder voor scheepvaart

Volgens de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit in Vlissingen bleef de toegankelijkheid van de haven en het Deurganckdok bij dit ongeval steeds gegarandeerd. Ook voor het scheepvaartverkeer op de Schelde was er nooit hinder.





Het ongeval zal door de havenautoriteiten verder onderzocht worden. Het is al de tweede keer dat een schip tegen de slibmuur aanvaart. Binnen de havengemeenschap beseft men wel dat er veel erger is vermeden. Indien het containerschip bij de botsing meteen water had gemaakt en gezonken was, zou de toegang naar het Deurganckdok immers volledig geblokkeerd zijn geraakt.