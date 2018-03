Schepen pleit voor één centrummanager 31 maart 2018

Schepen van economie Filip Kegels (N-VA) heeft op een politiek debat een pleidooi gehouden voor een algemeen centrummanagement. Aanleiding zijn een aantal kritische vragen over winkelcentrum de Warande in Beveren. Het gaat onder meer om de leegstand, het onaantrekkelijk karakter en de vele losliggende tegels die veel klanten een doorn in het oog zijn. Volgens Kegels is er een oplossing in de maak, maar er moet eerst een akkoord zijn tussen de aannemer en uitbater van Warande. Hij pleit wel om naar een algemeen centrummanagement te gaan, met één centrummanager voor het hele winkelgebied. "Nu is het kernwinkelgebied in twee gesplitst met winkelcentrum Warande en winkeldorp Beveren die elk hun eigen manager hebben", zegt Kegels. "Ik heb de afgelopen jaren aangevoeld dat die twee aparte blokken veel te weinig samenwerken. Ze hebben elk een andere werkwijze wat voor de shoppers ook veel onduidelijkheid geeft. Het zou een pak makkelijker en efficiënter gaan, als dit vanuit één management aangestuurd kunnen worden."





Kegels is het ook beu dat de gemeente alle klachten over Warande op haar bord krijgt. "Het gaat om een volledig privaat initiatief er is nog niets overgedragen aan het openbaar domein", benadrukt de schepen.





(PKM)