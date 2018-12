Schepen Filip Kegels maakt bekend dat hij kanker heeft “Zware klap maar ik blijf strijdlustig” Kristof Pieters

28 december 2018

17u20 0 Beveren Filip Kegels (N-VA) heeft vrijdag via een open brief op zijn facebookpagina op een moedige manier bekend gemaakt dat er kanker bij hem is vastgesteld. Het gaat om longkanker met uitzaaiingen naar de bijnieren en het bot. “Emotioneel is dit natuurlijk een enorme klap”, reageert de 35-jarige schepen. “Net zoals veel andere mensen begint bij mij ook vandaag het gevecht tegen deze verschrikkelijke ziekte. Ik blijf strijdlustig en doe daarom geen afstand van mijn mandaat. Op 3 januari zal ik opnieuw de eed afleggen als schepen.”

Filip Kegels wou eigenlijk wachten tot na zijn eedaflegging om het nieuws bekend te maken maar om geruchten te snel af te zijn, deelde hij de vreselijke diagnose vrijdag mee via zijn eigen facebookpagina. “Enkele weken terug moest ik een standaard onderzoek laten uitvoeren na maagklachten”, vertelt hij. “Er werd toen een CT-scan genomen in het ziekenhuis in Beveren. Na het verlaten van het ziekenhuis kreeg ik twee uur later het bericht dat er iets gevonden was en dat ik mij meteen moest melden op de spoeddienst voor verdere onderzoeken. 48 uur later was het duidelijk dat er een gezwel of tumor in mijn rechterlong was gevonden en dat er nog bijkomende zorgwekkende zaken waren gevonden in mijn lichaam. Het definitieve verdict volgde op maandag 24 december. De diagnose was duidelijk. Het gaat om longkanker met uitzaaiingen naar de bijnieren en het bot. Komende dagen en weken zullen er verdere onderzoeken worden uitgevoerd om te bekijken in welk stadium de kanker zich bevindt. Pas daarna wordt beslist welke behandeling ik zal moeten ondergaan.”

De 35-jarige politicus is bijzonder openhartig over zijn ziekte maar doet wel een oproep aan iedereen om verder geen vragen te stellen. “Ik heb ervoor gekozen om dit publiek te maken omdat anders toch de gekste geruchten de ronde gaan doen”, legt hij uit. “Door openlijk te communiceren wil ik alle onduidelijkheden wegnemen zodat het verhaal geen eigen leven gaat leiden. De laatste tijd was ik mogelijk nogal terughoudend of waren mijn reacties vreemd. Mochten er mensen zijn die zich daar niet goed bij voelden, wil ik me bij deze daarvoor meteen excuseren. Men weet nu waaraan dit lag. Het is een bijzonder moeilijke periode, zeker in deze tijd van het jaar waar iedereen elkaar een goede gezondheid en het allerbeste toewenst. Mijn wereld is natuurlijk plots helemaal door elkaar geschud. Toen de diagnose kwam, zakte de grond weg vanonder mijn voeten. Na het bekomen van de eerste klap, ben ik echter meteen op zoek gegaan naar dokters en mogelijke behandelingen. Ik blijf namelijk strijdlustig en wil deze verschrikkelijke ziekte overwinnen. Het zal echter een lange weg worden. Ook voor mijn familie en vrienden wordt het een zware periode. Ook zij zijn natuurlijk enorm aangeslagen door dit nieuws. Mijn eigen familie is bovendien al een paar keer getroffen geweest door kanker.”

Filip Kegels heeft intussen ook beslist om geen afstand te doen van zijn mandaat. “Ik blijf dus in functie als eerste schepen en zal op 3 januari mijn eed afleggen voor de komende 6 jaar. Na de diagnose was mijn eerste reactie misschien om in een hoekje te kruipen maar ik ben een vechter en wil ook deze strijd aangaan. Er zullen mogelijk dagen zijn dat ik in de lappenmand ligt maar zolang de behandeling het toelaat, wil ik verder werken aan het project waar ik mee mijn schouders onder heb gezet. Dit zou me niet lukken zonder de steun van velen. Ik wil daarom iedereen bedanken, ook de medewerkers van het ziekenhuis, die me de afgelopen dagen hebben geholpen. Hun inzet was ongelooflijk en daar ben ik hen zeer dankbaar voor.”