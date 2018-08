Scheldewijding verwacht 20.000 bezoekers 44E KEER FEESTEN VOOR BEHOUD DOEL KRISTOF PIETERS

11 augustus 2018

02u46 0 Beveren De Scheldewijding en Doelse Feesten vinden op zondag 12 augustus voor de 44e keer plaats. De feesten staan dit jaar in het teken van het behoud van Doel en de polder. De initiatiefnemers voelen zich immers gesterkt door een nieuw plan van minister Weyts, waarbij het dorp ondanks de havenuitbreiding kan blijven bestaan.

In 1975 vond de Scheldewijding voor de eerste keer plaats. Daarmee wilden de toenmalige bewoners duidelijk maken dat ze het niet eens waren met de havenuitbreidingsplannen die het dorp van de kaart zouden vegen. Drie jaar later werden de bewoners aanhoord. Doel zou blijven. En dat voor altijd! Er werd weer geïnvesteerd in het dorp. De kleine gemeenschap leefde weer op.





Tot in 1998. Toen besliste de Vlaamse Regering dat het Scheldedorp Doel toch zou moeten verdwijnen. Voor een nieuw containergetijdendok dat dringend nodig zou zijn. Maar daar is twintig jaar later nog altijd niets van te merken.





Nieuw plan

Meer nog: Minister Weyts zet met een nieuw plan voor de havenuitbreiding Doel na 20 jaar opnieuw op de kaart. "Het nieuwe plan is er mede gekomen door intense gesprekken die Doel 2020 de voorbije maanden voerde met minister Ben Weyts", zegt woordvoerder Jan Creve. "Indien aan alle randvoorwaarden wordt voldaan is Doel 2020 bereid verder mee te werken aan de totstandkoming van dit alternatief. En er is een grote kans dat er na jaren van procedures en acties eindelijk een vergelijk komt rond één van de meest controversiële dossiers in de geschiedenis van het Vlaams Gewest."





Het alternatief stemt in met een nieuw dok dat moet tegemoetkomen aan de noden van MSC en de andere terminal operatoren. Daarvoor wordt een deel van het poldergebied vlak bij het bestaande havengebied ingenomen. Anderzijds wordt aan Doel, de gehuchten en het grootste gedeelte van het poldergebied niet geraakt. "Dit dorp biedt nog steeds enorme mogelijkheden", klinkt het strijdvaardig. "Dat willen we met de Doelse Feesten en de Scheldewijding duidelijk maken."





20.000 bezoekers

Op zondag 12 augustus worden meer dan 20.000 bezoekers verwacht. Van 10 uur 's morgens tot laat in de avond vinden tal van activiteiten plaats. Doorlopend is er in alle straten een grote rommel- en brocantemarkt en zijn er demonstraties van oude ambachten, een middeleeuws tentenkamp, erfgoedwandelingen en rondleidingen.





Om 15.30 uur is er de Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel met het Sint-Gregoriuskoor uit Kieldrecht. Daarna trekt het gezelschap in stoet naar de Schelde, voorafgegaan door de FantEyfare en de Shantykoren Zuid West 10 en Gaffeltuig. Om 16.30 uur is er dan de traditionele Scheldewijding en Bootwijding met een vlootshow in de getijdenhaven. Muziek er is er ook op verschillende locaties in het dorp en de veerboot zal uitzonderlijk van 12 tot 15 augustus opnieuw pendelen tussen Doel en Lillo.