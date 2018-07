Scheepvaart beperkt in Kallosluis om bruggen maximaal in te zetten 12 juli 2018

02u37 5 Beveren Er zal geen scheepvaartverkeer meer worden toegelaten door de Kallosluis van 5 tot 8 uur 's morgens en van 14 tot 17 uur zodat tijdens de periode van de shiftwissels de twee bruggen over de sluis beschikbaar zijn.

De treinen zullen over de Farnèsebrug en de auto's over de Melselebrug worden gestuurd. De maatregel komt er na het verkeersinfarct eerder deze week door de werken aan de afrit Waaslandhaven-Noord van de R2. Burgemeester Marc Van de Vijver haalde zwaar uit naar aannemer Stadsbader omdat die volgens hem in gebreke is gebleven door onvoldoende signalisatie aan te brengen. De firma geeft toe dat er misschien enkele borden over het hoofd werden gezien, maar benadrukt dat dit niet de oorzaak is van de verkeersellende. "Het probleem is dat men ons verplicht alle verkeer om te leiden via de Kallosluis wat sowieso een bottleneck is", reageert het bedrijf. "Men zou beter het havenverkeer spreiden via de afrit Verrebroek en de Schoorhavenweg, maar de gemeente was hier tegen gekant. We vinden het dan ook onheus dat wij als aannemer de zwarte piet krijgen toegeschoven."





Nieuwe borden

Intussen zijn wel twee nieuwe borden geplaatst aan het rondpunt van de Sint-Jansweg met daarop GPS doorkruist, zodat truckers niet meer blindelings hun navigatie volgen.





De bewoners van Kallo stellen zich intussen ook vragen bij de omleiding via de Kallosluis. "Als men de twee bruggen openzet tijdens de shiftwissels, gaat men bestuurders nog meer stimuleren om door het dorp te rijden", klinkt het boos. (PKM)