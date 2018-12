Schade aan auto’s door putten in wegdek E34 Kristof Pieters

10 december 2018

Maandagochtend kreeg het Agentschap Wegen & Verkeer verschillende meldingen van automobilisten die schade aan hun voertuig opliepen door brokken beton die op de rijbaan lagen op de E34 richting Knokke ter hoogte van de oprit Melsele. Op twee verschillende plaatsen waren diepe putten ontstaan. Hoeveel voertuigen er schade opliepen is niet geweten. Het Agentschap Wegen & Verkeer gaf een aannemer de opdracht om onmiddellijk een noodherstelling uit te voeren. Deze herstellingen namen gelukkig niet veel tijd in beslag. Gedurende anderhalf uur moest het verkeer over één rijstrook, dat zorgde wel al snel voor een file. Op een later moment zal er een definitieve herstelling uitgevoerd worden. Het is niet de eerste keer dat er noodherstellingen uitgevoerd moeten worden aan het betonnen wegdek tussen Melsele en Vrasene. De rijbaan vertoont geregeld putten aan de uitzetvoegen tussen twee betonplaten.