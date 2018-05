Samen met zoon en schoonzoon op de lijst BURGEMEESTER WIL NA VOLGENDE LEGISLATUUR FAKKEL DOORGEVEN KRISTOF PIETERS

25 mei 2018

02u42 0 Beveren CD&V noemt zich graag een familiepartij, maar in Beveren kan je dat bijna letterlijk nemen. Burgemeester Marc Van de Vijver zal de lijst namelijk delen met zijn zoon en schoonzoon.

CD&V Beveren stelde gisteren de laatste reeks namen voor van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en zoals de partij beloofd had, zaten daar toch nog enkele verrassingen bij. De opvallendste naam is ongetwijfeld die van David Van de Vijver (32).





Hij is de zoon van burgemeester Marc Van de Vijver en waagt zich nu aan zijn politiek debuut. "Ik heb het natuurlijk thuis met de paplepel binnen gekregen, maar het is wel degelijk mijn eigen initiatief om op de lijst te gaan staan", benadrukt hij. "Politiek heeft me altijd al geïnteresseerd en ik kom er ook onrechtstreeks vaak mee in contact via het verenigingsleven waarin ik me engageer. Mijn interesses liggen vooral in sport, jeugdwerking een gezond leefmilieu voor jonge gezinnen."





Volgens vader Marc zal zijn zoon wellicht een ander kiespubliek aanspreken. "Uiteraard zullen we geregeld samen op campagne gaan, maar ik denk dat David vooral jongeren zal aanspreken, een doelgroep die ik iets moeilijker kan bereiken. Daarom is het belangrijk om tijdig de kaart van verjonging te trekken. Van de 35 namen op de lijst zijn er 12 nieuwe mensen. Eén daarvan is ook familie. Jeroen Verhulst (27) woont namelijk samen met Cecile Van de Vijver, een dochter van de burgemeester. "Het heeft wel enkele maanden tijd gekost om haar te overtuigen", lacht Jeroen. "Zij heeft natuurlijk gezien bij haar vader welke offers de politiek vraagt. Bovendien stel ik me ook kandidaat voor de provincieraad."





In tegenstelling tot David, zal Jeroen wel een mandaat kunnen opnemen als hij verkozen wordt. "Een argument om ons huwelijk nog even uit te stellen", lacht Jeroen. David zal meer dan waarschijnlijk niet kunnen zetelen zolang zijn vader in de gemeenteraad zit. "In Lokeren heeft zich een gelijkaardige situatie voorgedaan met Filip en Georges Anthuenis", weet Marc Van de Vijver. "Filip is toen in de OCMW-raad gaan zetelen en heeft nadien zijn vader opgevolgd als burgemeester." Die ambitie heeft David echter niet. "Ik ben niet uit op de job van mijn vader", lacht hij. Marc Van de Vijver wil volgende legislatuur de laatste maken. "Als ik herverkozen word, zal ik tegen die tijd twintig jaar lang burgemeester zijn, dan is het echt wel tijd om de fakkel door te geven." Andere nieuwkomers die werden voorgesteld zijn Karolien Busschaert (22), Emiel Verhoeven (64), Luc De Maere (62), Martine Tindemans (37), Cindy Van Daele (44) en Annelies Van de Vyver (35).