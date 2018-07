Samana trakteert mantelzorgers 03 juli 2018

02u49 0

Samana Haasdonk heeft alle mantelzorgers eens in de bloemetjes gezet. "Dit jaar kozen we eens voor iets anders, we brachten ze namelijk een ontbijt aan huis", zegt Carlos Van Dosselaer. Al vroeg in de ochtend waren de kernleden in de weer voor het vullen van de ontbijtdozen zodat ze op tijd konden vertrekken naar alle mantelzorgers. Die waren in de wolken met deze attentie.





(PKM)