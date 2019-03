Saigen trapt nieuw seizoen af met 26 medailles Kristof Pieters

13 maart 2019

17u03 0

Het nieuwe seizoen is goed gestart voor de gevechtssportclub Saigen. Op drie tornooien sprokkelden de atleten maar liefst 26 medailles bijeen: 24 gouden-, 18 zilveren- en 6 bronzen exemplaren. De club organiseerde zelf het tweede Open Vlaams Kampioenschap in de gloednieuwe topsporthal in het sportpark Beveren. Daar ging de vereniging met haar 12 deelnemers met maar liefst 10 gouden en 8 zilveren medailles aan de haal. Er waren in totaal 241 deelnemers. Saigen kijkt nu uit naar de komende European Cups op 6 april en 11 mei in Nederland.