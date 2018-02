Saigen behaalt 13 medailles op tornooi 28 februari 2018

De ju-jitsu wedstrijdploeg van de vzw Saigen heeft op het 9ste Colin Kist Toernooi in Nederland een karrenvracht aan medailles weggekaapt. De club ging naar huis met maar liefst 13 medailles waarvan zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen. Hoofdcoach Gino was dan ook erg tevreden over zijn pupillen. Saigen heeft hiermee een goede start genomen voor het tweede deel van het seizoen.





(PKM)