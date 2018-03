Rutger is grootste technologietalent van Vlaanderen 06 maart 2018

02u59 0 Beveren Rutger Dobbelaere (13) van Sint-Maarten Campus uit Beveren mag zich gedurende één jaar 'het grootste jonge technologietalent van Vlaanderen' noemen.

Samen met Jannes Imans uit Heverlee heeft hij afgelopen weekend uit handen van minister Alexander De Croo de gouden medaille ontvangen tijdens de finale van de achtste editie van de Vlaamse STEM-Olympiade.





Passie

De twee jongens waren de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee hun inzicht in STEM (wetenschap, technologie, ingenieurskunde, wiskunde) werd getest. Deze wedstrijd is er voor leerlingen uit het secundair onderwijs met een passie voor exacte wetenschap en technologie. In twee rondes namen liefst 23.655 leerlingen uit 232 secundaire scholen deel.





(PKM)