Roze containerschip enkele dagen later in haven Kristof Pieters

27 december 2018

17u00 1 Beveren Het roze containerschip, de ONE Columba, zal met enkele dagen vertraging arriveren in de haven van Antwerpen. Het reisschema voorzag eerder in aankomst op vrijdag 28 december, maar het schip lag donderdag nog in Rotterdam en zal volgens de nieuwe planning op 2 januari om 6 uur ’s ochtends hier arriveren.

Het eerste roze containerschip van de Japanse rederij One Network Express (ONE) heeft overal veel bekijks omwille van de felle kleuren van zowel het schip als de containers aan boord. Het schip doet voor de allereerste keer de haven van Antwerpen aan. Het schip is 364 meter lang en 51 meter breed. De roze kleur van ONE verwijst naar de kleur van de Japanse kerselaar in de lente. De drie Japanse rederijen YK, MOL en K-Line zijn namelijk in de lente samengegaan in de fusierederij ONE. Om in te schatten wanneer het schip nadert, kan men het traceren via www.marinetraffic.com. De beste spotplaatsen waar het schip te zien zal zijn, zijn de bocht van Bath of de radartoren in Doel.