Roze containerschip aangemeerd in haven Kristof Pieters

03 januari 2019

14u24 3 Beveren Het roze containerschip, de ONE Columba, is woensdag met enkele dagen vertraging dan toch gearriveerd in de haven van Antwerpen. Shipspotters stonden zoals verwacht klaar om het opvallend felkleurige schip op de gevoelige plaat vast te leggen.

De vloot van de nieuwe Japanse fusierederij Ocean Network Express (ONE) is een hype in de maritieme sector. Dit is te danken aan de wel erg opvallende kleur van de schepen en de containers: knalroos. De kleur is een knipoog naar de Japanse kerselaars die in het voorjaar in bloei staan en dezelfde magentakleur hebben.

Omdat het de eerste maal is dat een roze containerschip de haven van Antwerpen aandoet, lagen shipspotters op post om de oceaanreus te vereeuwigen. De ONE Columba ligt sinds woensdagavond voor anker aan Kaai 913. Het schip vervoert textiel, elektronica, speelgoed en schoenen vanuit Azië naar Europa. Vanavond omstreeks 21 uur verlaat het schip alweer de haven van Antwerpen.