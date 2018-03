Rotary brengt Jean Bosco Safari naar Ter Vesten 01 maart 2018

De Rotaryclub organiseert op zaterdagavond 3 maart voor de tweede maal een concert in CC Ter Vesten. Te gast is Jean Bosco Safari. Hij brengt een aantal topmuzikanten mee voor een avond rond het tema "Beatles/Love is All You Need". De helft van de plaatsen worden voorbehouden aan mensen die aangedragen worden door verschillende sociale organisaties en instellingen in Beveren. Voor hen is dit een mooie kans om een fantastisch concert mee te maken. De andere helft van de aanwezigen betalen een ticket. Het concert start om 20 uur. Voor meer info: freddy.de.mulder@gmail.com. (PKM)