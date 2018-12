Rotaract Waasland feest voor het goede doel Kristof Pieters

03 december 2018

10u42 0

Rotaract Waasland heeft een succesvolle editie van Winter Wonderland achter de rug in Hotel Beveren. De deelnemers kregen een diner aangeboden in een aangepast decor en konden tot in de late uurtjes dansen en feesten. De goede doelen van Rotaract kregen hiermee een aardig steuntje in de rug. Er werd maar liefst 7.000 euro verdeeld onder LIA (2.000 euro), de Jan Vertonghen Foundation (2.000 euro), De Companjong (1.750 euro) en het Dagcentrum Sint-Niklaas (1.250 euro).