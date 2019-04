Rook in appartement door ontplofte elektriciteitskast Kristof Pieters

14 april 2019

10u54 4

De brandweer moest zondagochtend om 8.15 uur uitrukken naar een appartementsgebouw op de hoek van de Oude Zandstraat met de Peperstraat in Beveren. In een flat op de eerste verdieping was de elektriciteitskast ontploft. Dat veroorzaakte ook een klein brandje en een rookontwikkeling. De situatie was snel onder controle en er raakte niemand gewond. De schade bleef ook beperkt. Eandis kwam ter plaatse om de situatie te beveiligen.