Rondslingerende betonblokken op rotonde veroorzaken twee ongevallen op 24 uur tijd Kristof Pieters

25 februari 2019

18u48 0 Beveren Op de rotonde van de N451 en de Schoorhavenweg zijn afgelopen weekend op 24 uur tijd twee auto’s te pletter gereden op rondslingerende betonblokken. De betonblokken maken normaal deel uit van de vangrail maar werden bij eerdere aanrijdingen verplaatst en raakten beschadigd. Liesa De Breucker ging met haar wagen driemaal overkop toen ze zo’n blok raakte. “Ik hoop dat er dringend wordt ingegrepen voor hier een dodelijk slachtoffer valt.”

Liesa De Breucker besefte zelf amper wat haar overkwam toen ze vrijdagavond plots de lucht werd in gekatapulteerd toen ze de rotonde in Verrebroek wou oprijden. “Ik kwam van een vriendin in Kieldrecht. Ik ken de weg maar wel enkel bij daglicht. Toen ik de rotonde naderde, moet ik een betonblok hebben geraakt. Mijn wagen ging drie keer overkop en kwam op zijn dak tot stilstand. Ik heb er gelukkig enkel een gekneusde schouder aan overgehouden. De mensen van de takeldienst wisten me wel te vertellen dat de betonblokken bij een eerder ongeval enkele weken geleden verschoven waren. Doordat ze schuin naar de weg lagen, hadden ze een schanseffect. Bovendien is de verlichting op die plek erg gebrekkig. De reflectoren die normaal aan die betonblokken hangen, zijn bijna allemaal stuk. Dit maakt het toch wel een erg gevaarlijk situatie.”

Liesa twijfelde aanvankelijk aan haar eigen inschattingsvermogen tot er 24 uur later een nieuw ongeval gebeurde op dezelfde plek. De bestuurder van een terreinwagen botste zaterdagavond om 23.30 uur aan de rotonde op dezelfde zware betonblokken. De brandweer moest ter plaatse moest komen om de deur van het voertuig open te breken. De bestuurder en een passagier raakten hierbij lichtgewond.

Voor Liesa is dit wel het bewijs dat er duidelijk iets mis is met de veiligheid op die plek. “Ik hoop dat er snel wordt ingegrepen voor er een dodelijk slachtoffer valt”, zegt ze nog.

De loszittende betonblokken werden door de hulpdiensten al wat opgeschoven. Het gemeentebestuur gaat nu bij de afdeling Maritieme Toegang aandringen om zo snel mogelijk herstellingen uit te voeren. “Het is inderdaad een erg gevaarlijke situatie”, bevestigt schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V). “De blokken worden om de haverklap aangereden door vrachtwagens waardoor ze verschuiven. De hele inrichting van de rotonde is eigenlijk niet optimaal maar voor een definitieve oplossing is het wachten tot er een nieuwe verkeerswisselaar wordt aangelegd en het havenverkeer er niet meer moet passeren. Als gemeente hebben we de N451 in eigen beheer maar de rotonde is de enige uitzondering. We zullen nu aan AMT vragen of we zelf een aantal ingrepen mogen doen. Zoniet gaan we aandringen dat AMT zorgt voor een betere signalisatie.”