Rondrit Grensparkfestival afgelast; elektrisch treintje gekanteld Kristof Pieters

10 maart 2019

19u17 0

Door het stormweer moest ook een deel van het programma van het Grensparkfestival in Kieldrecht worden afgelast. Normaal gezien zou de nieuwe ploeg Grensparkgastheren zondag voor het eerst bezoekers rondgidsen in het gebied rond Prosperpolder maar door de storm werd alles afgeblazen. Gelukkig maar. Twee lege wagons van een elektrisch fluistertreintje - dat zou ingezet worden als shuttlebus - kantelden door een rukwind. “Onze chauffeurs Dirk en Monique bleven koelbloedig en met de hulp van enkele inwoners van Prosperpolder hebben ze beide wagons terug op de wielen gezet. Het treintje staat nu veilig opgeborgen in een nabijgelegen schuur”, zegt eigenaar Toon Pauwels.