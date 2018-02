Ronde Tafel deelt 10.000 euro uit aan goede doelen 27 februari 2018

Serviceclub Ronde Tafel Beveren heeft maar liefst 10.000 euro uitgedeeld aan goede doelen in de regio.





Het gaat onder meer om de opbrengst van de jaarlijkse zalmactie. Dit jaar werd er zo'n 500 kilogram zalm aan de man gebracht. De vzw's 't Klepelken, Hof ter Welle, De Klaproos en CAR 't Vlot mochten elk een cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen. Ze mogen daarvan 1.500 euro besteden aan de dagelijkse werking, maar 1.000 euro moet worden gebruikt voor vrijetijdsbesteding van de patiënten, cliënten, gebruikers of bewoners van de betrokken voorziening of organisatie.





(PKM)