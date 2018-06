Roger blust laatste brandje na 41 jaar dienst 21 juni 2018

Brandweerman Roger De Wreede (65) mocht dinsdagavond symbolisch zijn laatste brandje blussen. Na 41 jaar trouwe dienst als vrijwillig brandweerman bij de post Beveren hangt hij deze week zijn helm definitief aan de haak. "Met spijt in het hart, maar er is een tijd van komen en gaan" vertelt Roger. "Ik begon als 24-jarige bij de brandweer. Ik groeide ermee op. Mijn vader, enkele nonkels, een neef en mijn buurman waren allen bij de brandweer." Roger zag heel wat leuke en minder leuke gebeurtenissen. Vooral de brand bij Katoennatie in september 1996 zal hem altijd bijblijven. Dinsdagavond lokten zijn collega's hem naar de kazerne met een smoes. Er werd een kleine interventie is scene gezet. De brandweer moest op de Vesten een olievlek gaan verwijderen. Toen de autopomp met Roger en zijn collega's aan boord vertrokken waren, kwamen de andere collega's in actie. Zij hadden een klein houten huisje in op de binnenkoer van de kazerne in brand gestoken. Net aangekomen op Vesten kwam de melding binnen van een brand aan de kazerne. De brandweerwagen met de niets vermoedende Roger aan boord zette koers naar het Gravenplein. Eenmaal aangekomen had hij meteen door dat de interventie in scene gezet was. Ondertussen hadden enkele tientallen collega's verzameld om toe te kijken hoe Roger zijn laatste brandje bluste. "Het was best pakkend. De brandweer is een grote familie, het zijn één voor één goede vrienden voor het leven." (PKM)