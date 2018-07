Rode ibis gespot 30 juli 2018

In het havengebied is deze maand verschillende keren een rode ibis gespot.





De vogel komt normaal alleen voor in Zuid-Amerika. Volgens Natuurpunt Waasland-Noord zwerft de vogel al een tijdje rond in de polders en in het havengebied. Hij dook onder meer op in Prosperpolder, aan het Schor Ouden Doel en Blokkersdijk op Linkeroever. Ook aan de Grote Geule in Meerdonk zagen verschillende mensen het dier zitten.





De rode ibis voedt zich normaal gezien voornamelijk met krabben, garnalen en schelpdieren maar doet zich ook tegoed aan karkassen van dode vissen.





(PKM)