Rode Duivels-mascotte op tricolore fiets 10 juli 2018

Er zijn fans en er zijn superfans. Nico De Bruycker uit Haasdonk mag zich intussen zelfs een heuse mascotte noemen van onze Rode Duivels.





Met zijn tricolore Belgenfiets doorkruist hij nu al wekenlang de hele regio om mensen enthousiast te maken voor het wereldkampioenschap voetbal en uiteraard om zoveel mogelijk supporters op de been te brengen. "Bij elke match sta ik uiteraard op de eerste rij op de Grote Markt van Beveren, waar een groot scherm in openlucht staat opgesteld. Tijdens wedstrijden mag het nog iets meer zijn en schilder ik mijn gezicht of haar in onze nationale driekleur. Mijn fiets trekt in ieder geval heel wat aandacht. Als die voor een café op de markt geparkeerd staat, weet iedereen dat ik er ben. Mensen vragen zelfs om met hen op de foto te gaan voor een selfie." (PKM)