Rijverbod na aanrijding door locomotief 21 maart 2018

De 48-jarige W.G. uit Kieldrecht is in de politierechtbank in Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen.





De vrouw werd op 5 april vorig jaar met haar auto gegrepen door een locomotief aan de spooroverweg in Blikken in Verrebroek. Ze kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar dat was vooral te danken aan de lage snelheid van de trein. De vrouw verklaarde dat ze geen enkel signaal had opgemerkt toen ze de spooroverweg overstak. Tot ze plots een klap voelde.





De rechter veroordeelde haar omdat ze het bel- en lichtsignaal had genegeerd en legde bovenop het rijverbod ook een geldboete op van 320 euro. (PKM)