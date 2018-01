Rijkstraaters klinken op het nieuwe jaar en straat 02u29 0 Foto Kristof Pieters

Het Rijkstraat-comité nodigde traditioneel de bewoners uit voor een nieuwjaarsdrink. Ze werden verwelkomt ten huize van Nele en Peter Van Oevelen-Verbist, dit jaar gastvrouw en -heer van dienst. Uiteraard werd er ook flink wat bijgepraat en niet in het minst over de heraanleg van de Rijkstraat, die in een laatste fase is getreden. Volgens planning zouden die grootse wegenis- en rioleringswerken in maart worden afgerond. Ingrid Onghena, voorzitter van het Rijkstraatcomité, kondigde hiervoor al een volgende feestje aan.





(PKM)