Rietkraag vat vuur in natuurgebied ‘Rietveld’ Kristof Pieters

30 maart 2019

19u57 0 Beveren Zaterdagmiddag omstreeks 13.15 uur moest de brandweer uitrukken voor een brand in het natuurgebied Rietveld aan de Melseledijk in Kallo. Om onduidelijke reden had een rietkraag vuur gevat.

Het kurkdroge riet van 2 tot 3 meter hoog was een zeer gretige prooi voor de vlammen die zich zeer snel konden verspreiden. Op amper 10 minuten ging zo’n 400 tot 500 vierkante meter riet in vlammen op. De rookpluim was van ver te zien. Gelukkig is de brandweerkazerne van Melsele amper enkele honderden meter verderop gelegen. De brandweer was dan ook zeer snel ter plaatse en kon de natuurbrand al na enkele minuten onder controle krijgen. Hoe het vuur kon ontstaan is niet geweten.

Het toont wel duidelijk aan dat de natuur nog steeds zeer droog is na de extreem droge zomer van vorig jaar. Tot op nu zijn de waterreserves van vorig jaar nog niet aangevuld. De brandweer is de afgelopen week trouwens al enkele keren moeten uitrukken om wespennesten te verdelgen, wat ook bijzonder vroeg is voor de tijd van het jaar. Het abnormaal zachte weer dat volgde op een milde winter is daar grotendeels de oorzaak van.