Riet Gillis lijsttrekker voor Groen voor provincie 22 mei 2018

Op het ledencongres van Groen Oost-Vlaanderen werd Riet Gillis aangeduid als lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen voor het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde. Riet Gillis woont in Kieldrecht en is sinds 2012 provincieraadslid. In de provincieraad werkte ze vooral rond grondgebonden dossiers. Ze volgde enkele provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op, zoals de glastuinbouwzone in Melsele, de weekendverblijven in Stekene en Sint-Gillis-Waas,... "Daarnaast maakte ik van mobiliteit een aandachtspunt, maar mijn stokpaardje is natuurlijk milieu, natuur en vooral klimaat. Dat is meer dan proper water en zuivere lucht. Het gaat ook over de aankoop van een milieuvriendelijk wagenpark tot de aankoop van ecologische producten."





Ze beet zich daarnaast ook vast in het dossier van de buitenlandse reizen van de gedeputeerden, wat leidde tot het ontslag van gedeputeerde Geert Versnick. (PKM)