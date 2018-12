Riet Gillis laat groene wind door provincie waaien “Voor mij geen privéchauffeur of vliegreizen” Kristof Pieters

02 december 2018

14u39 0 Beveren Riet Gillis (58) legt maandag de eed af als gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen. Een dubbele primeur. Ze is namelijk de eerste gedeputeerde uit Beveren en ook voor Groen is het de eerste keer dat ze kunnen deelnemen aan het beleid. Gillis krijgt onder meer de departementen milieu, klimaat, energie en mobiliteit onder haar hoede.

Riet Gillis zetelt sinds 2012 in de provincieraadslid en volgde de voorbije legislatuur voor dossiers rond ruimtelijke ordening. Ze beet zich echter ook vast in het dossier van de buitenlandse reizen van de gedeputeerden wat leidde tot het ontslag van gedeputeerde Geert Versnick. “Dat ik nu zelf plots aan het roer zou staan, had ik nooit verwacht”, vertelt ze aan de vooravond van haar eedaflegging als nieuwe gedeputeerde. “Op de avond van de verkiezingen hebben we met onze partij meteen een constructief gesprek gehad met N-VA. Er was meteen een klik omdat het niet over de postjes ging maar wel over de inhoud. De derde partner is na verdere gesprekken CD&V geworden. Open Vld had namelijk een veto gesteld tegenover Groen.”

Volgens Riet Gillis speelde bij dit laatste het verleden wellicht een rol. Ze lag als provincieraadslid immers aan de basis van het ontslag van Geert Versnick (Open Vld). Die kreeg sommige kosten voor buitenlandse reizen twee keer terugbetaald. Gillis had daarover klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en kreeg daar gelijk. “Het is me nooit te doen geweest om het ontslag van Versnick”, benadrukt ze. “Ik heb alleen mijn plicht gedaan en de cijfers van de begroting getoetst aan die van de rekening en als er zaken niet kloppen moet er een zinnige uitleg komen. Ik vind trouwens dat het provinciebestuur veel transparanter moet worden op alle vlakken, vooral het vergunningsbeleid. Volgens een audit zijn daarover opvallend veel klachten. Maar liefst één derde van alle beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen komen uit Oost-Vlaanderen. Vaak wordt ook ingegaan tegen het advies van de eigen ambtenaren. Dit willen we anders.”

Riet Gillis heeft toch lang moeten nadenken voor ze op het aanbod inging om gedeputeerde te worden. “Ik heb een fantastische job als verantwoordelijke voor assistentiewoningen en als gedeputeerde zal mijn leven een pak drukker worden. Familie, vrienden en partijgenoten hebben me over de schreef getrokken. Dat ik belangrijke bevoegdheden krijg die me heel nauw aan het hart liggen, was uiteraard ook doorslaggevend. Ik heb nu plots ook ‘buitenlandse reizen’ onder mijn vleugels. Dat wordt wel een moeilijke. Ik heb in mijn leven nog nooit gevlogen en ben ook niet van plan dit te doen uit principiële overwegingen. Ik vind de ecologische voetafdruk van vliegruizen onverantwoord groot. Daarnaast moeten we ons ook vragen durven stellen bij de meerwaarde van sommige buitenlandse projecten van de provincie. Een waterproject in China is nog wel zinvol maar ik zie geen reden waarom ik daar in persoon naar toe zou moeten gaan. Uit dezelfde principes doe ik trouwens ook afstand van een privéchauffeur. Ik kan zelf wel met de auto rijden en dan enkel als het niet anders kan. Omdat ik in Kieldrecht woon, ben ik jammer genoeg wel vaak aangewezen op de auto maar dan rij ik daarmee naar het dichtstbijzijnde station, dat van Sint-Niklaas, om van daaruit de trein te nemen naar Gent. Dat zal niet anders zijn als ik gedeputeerde ben. Ik heb de chauffeur ingeruild voor een extra parttime kabinetsmedewerker die me inhoudelijk kan ondersteunen.”

Naast klimaat en milieu is ook mobiliteit een belangrijk departement voor Riet Gillis. “De provincie heeft geen wegen meer onder haar bevoegdheid maar wel fietssnelwegen en daar is nog heel wat werk aan de winkel. In mijn eigen gemeente is het bijvoorbeeld levensgevaarlijk fietsen van Kieldrecht naar Beveren en is er een grote nood aan een aparte fietsbrug over de E34. Ik vind ook dat fietssnelwegen die naam waardig moeten zijn. Dit betekent geen kruispunten waar fietsers voorrang moeten verlenen aan auto’s. Dat moet omgekeerd worden. We moeten echt afstappen van de mentaliteit de auto koning is.”

Op vlak van energie wil Gillis vooral een voorbeeld stellen en geen belerend vingertje opsteken. “We hebben als provincie heel veel gebouwen en scholen die energiezuiniger of -neutraal gemaakt kunnen worden.”

En wat met een coalitiepartner als N-VA die eigenlijk de provincie wil afschaffen? “Ook Groen vindt dat er een debat moet komen rond de kerntaken. Ik ben geen pleitbezorger van de provincie maar er zal altijd een tussenniveau nodig zijn. Dat kan echter ook een stad- of streekgewest zijn.”

Gillis zal het echter zelf niet meer meemaken want deze legislatuur wordt meteen ook haar laatste. “Ik ben 58 jaar en ben al 38 jaar politiek actief. Ik was in 1981 bij de oprichting van Groen in Beveren. Er is echter nog een leven naast en na de politiek. Ik zal de partij uiteraard wel altijd blijven steunen. Maar ik ga hier nog niet over mijn afscheid spreken”, lacht ze. “Eerst ga ik me zes jaar voluit smijten en meehelpen om een frisse wind te laten waaien door de provincie!”

