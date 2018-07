Ridders van Pendragon palmen fort in ZOMERPROGRAMMA LOKT MASSA VOLK NAAR FORT LIEFKENSHOEK KRISTOF PIETERS

30 juli 2018

02u38 0 Beveren Met een gevuld zomerprogramma probeert de toeristische dienst meer volk te lokken naar het belevingscentrum Fort Liefkenshoek in Kallo. Het initiatief slaat duidelijk aan. Dit najaar zal ook een nieuwe aanlegsteiger voor de veerboot en waterbus in gebruik worden genomen.

Een hele zomer lang organiseert de toeristische dienst van Beveren bijna wekelijks evenement in het oude fort. Vorige week kon er in het kader van de Ronde van Frankrijk met gekke fietsen worden gereden en afgelopen weekend werd een heus middeleeuws kamp opgetrokken door de re-enactmentgroep 'Ridders van Pendragon'. De ridders demonstreerden hoe een zwaardgevecht er aan toe gaat en gaven bezoekers uitleg over het kamp en het wapenrek. Kinderen konden ook plaatsnemen op de middeleeuwse paardenmolen en hun ruiter skills bewijzen tijdens een ringsteekspel. Met honderden bezoekers was het duidelijk een schot in de roos.





Meer bezoekers per jaar

Het zomerprogramma slaagt duidelijk in de opzet om meer bezoekers te lokken naar het belevingscentrum Fort Liefkenshoek. "We doen dit nu het tweede jaar op rij en zagen het aantal bezoekers stijgen van 13.000 in 2015 naar 17.000 vorig jaar. Ook voor dit jaar zitten de cijfers in de lijn der verwachtingen en gaan we zeker de kaap van 17.000 halen", zegt schepen van Toerisme Dominique Tielens (N-VA).





Het educatief belevingscentrum is volgens Tielens bij velen nog onbekend en het zomerprogramma lokt duidelijk nieuwe toeristen. "Tegelijk is het voor mensen uit de eigen regio een stimulans om nog eens terug te keren omdat er extra activiteiten worden aangeboden", vervolgt ze. "We zien dat veel mensen nog eens terugkomen na een eerste bezoek. We zijn dan ook erg tevreden over de resultaten die er worden geboekt."





Nieuwe aanlegstijgen

Het Fort Liefkenshoek verwacht de komende jaren een verdere toename van het aantal bezoekers. Momenteel wordt er immers een nieuwe aanlegsteiger gebouwd langs de Schelde waarvan zowel de veerdienst naar Lillo als de Waterbus gebruik zal maken. De steiger moet dit najaar klaar zijn. Sinds Pasen verhuurt de gemeente ook fietsen in het Fort.





Intussen is er ook een ontwerp klaar voor een gloednieuw horecatrefpunt in het domein. Hiervoor is op de begroting één miljoen euro uitgetrokken. "We zijn momenteel in gesprek met verschillende instanties alvorens we een omgevingsvergunning aan aanvragen", legt de schepen uit. "Er moet van de veiligheidsdiensten namelijk een tweede ontsluiting komen over de omwalling. Tegelijk gaan we dan ook een nieuwe parking aanleggen, want hoe meer bezoekers we over de vloer krijgen hoe grote de nood aan extra parkeergelegenheid wordt."





De rest van het zomeraanbod kan men terugvinden op www.fortliefkenshoek.be