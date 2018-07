Ridders van Pendragon in Fort Liefkenshoek 26 juli 2018

Na het overdonderende succes van de extra activiteiten ter gelegenheid van 10 jaar belevingscentrum Fort Liefkenshoek vorig jaar besliste de dienst toerisme om ook in de zomer van 2018 de bezoekers van het fort extra te verwennen. Op verschillende zondagen in juli en augustus kunnen bezoekers genieten van extra activiteiten. De Ridders van Pendragon palmen op zondag 29 juli van 9.30 tot 17 uur het binnenplein van het fort in met een middeleeuws kamp. De ridders demonstreren hoe een zwaardgevecht er aan toe gaat en geven bezoekers uitleg over het kamp en aan het wapenrek. Ga op de foto als een echte ridder inclusief wapens en uitrusting! Kids kunnen zich uitleven in de kiddy battle. Ze nemen plaats op de paardenmolen en bewijzen hun ruiter skills tijdens een ringsteekspel. De toegang is gratis. (PKM)