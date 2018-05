Richard en Maria vieren briljanten jubileum 04 mei 2018

Richard Imbrecht (89) en Maria Rab (89) hebben hun briljanten jubileum gevierd in feestzaal Hof van Keulen in Kallo. Het koppel is geboren en opgegroeid in Kieldrecht waar ze ook in het huwelijksbootje stapten op 2 mei 1953. Ze wonen er nog altijd aan de Kreek. Richard is een gepensioneerd beroepsmilitair en speelt nu vooral petanque of legt een kaartje met vrienden. Vroeger was hij ook actief in het bestuur van de tafeltennisclub. Maria deelt dezelfde hobby's. Het echtpaar heeft één dochter Marina, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Burgemeester Marc Van de Vijver kwam de jubilarissen in de bloemetjes zetten.





(PKM)