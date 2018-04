Resolut zingt voor Nepal 26 april 2018

Het solidariteitskoor Resolut staat dit weekend in CC Ter Vesten op de planken met een voorstelling ten voordele van Nepal. De aardbeving in 2015 heeft er zware littekens nagelaten en de wederopbouw verloopt langzaam, vooral in afgelegen gebieden. Zo'n dorpje is Goljung in het district Rasuwa aan de Tibetaanse grens. "Alle huizen zijn er vernield en met de schamele toelage kan bijna niemand aan heropbouw beginnen", legt de vzw Rasuwa uit. "We willen voor de kinderen uit Goljung en naburige dorpen onderdak en een warme thuis geven en verder investeren in levenskwaliteit en onderwijs. We zijn begonnen aan de fundamenten van een nieuwe thuis voor 40 kinderen. Het zal ook een ontmoetings- en werkplek worden waar vrouwen hun textielambacht kunnen uitoefenen." Er zijn voorstellingen op 27 en 28 april om 20 uur en op 29 april om 15 uur. (PKM)