Resolut maakt geslaagde koorreis naar Italië Kristof Pieters

19 april 2019

10u08 0 Beveren Resolut, een koor uit Melsele dat wereldmuziek brengt met een boodschap, heeft voor de derde maal een koorreis naar Italië gemaakt.

Na Piëmonte en Veneto werd deze maal de regio rond Lucca bezocht. Het gezelschap van leden en partners telde 51 personen. Er waren voldoende zangers per stemgroep vertegenwoordigd zodat er ook kon worden opgetreden. Er werd opgetreden in Lucca en verbroederd met het plaatselijke koor van de Santa Maria Corteorlandini. In Borgo a Mozzano werd opgetreden in het klooster van Misericordio di San Francesco. Op de terugweg naar de luchthaven werd ook nog een kort bezoek aan Bologna gebracht.