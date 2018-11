Reserveschip moet vaarschema Waterbus verzekeren Kristof Pieters

21 november 2018

15u46 2 Beveren Omdat de drie schepen van De Waterbus regelmatig door pannes getroffen worden, zal een vierde schip nu ingezet worden als reserve. Dat betekent dat de frequentie van de vaarritten op de noordelijke havenroute pas in januari verhoogd kan worden. Ter compensatie kan je tot dan wel gratis meevaren.

De Waterbus vaart sinds 8 oktober van het Steenplein in Antwerpen naar de Kallosluis en terug. Voorlopig zijn er vier haltes, met naast de eindpunten ook Sint-Anna en Deme Zwijndrecht. Tijdens de inloopperiode is er elk uur één afvaart, en die is ook gratis.

Rederij Aqualiner wou normaal vorige maand al de frequentie opdrijven en had hiervoor een extra boot besteld. “Maar we hebben er nu voor gekozen om dat extra schip in te zetten als reserve”, klinkt het. “Zo vangen we uitval door technische problemen op en verzekeren we de afvaart om het uur.”

De drie beschikbare schepen werden in de voorbije maanden regelmatig getroffen door pannes. En telkens er eentje uitvalt, valt ook het hele vaarschema in het water. Iets wat de passagiers meestal pas te weten komen wanneer ze al op de aanlegsteiger staan te wachten, wat natuurlijk frustratie veroorzaakt. De oorzaak van die pannes moet volgens Aqualiner overigens gezocht worden bij alle rotzooi die in de Schelde drijft. De schroeven van de schepen zijn immers redelijk gevoelig en kunnen beschadigd worden door drijfhout en ander afval.

Geen onaangename verrassingen meer

“Door het nieuwe schip in te zetten als reserve kunnen we de betrouwbaarheid van onze dienstverlening verbeteren”, klinkt het bij Aqualiner. “Wanneer één van onze schepen getroffen wordt door een defect, ligt er altijd een ander schip klaar dat meteen ingezet kan worden. Voor gebruikers zal dit een hele opluchting zijn. Zij komen niet meer voor onaangename verrassingen te staan wanneer er een panne is.”

De gratis inloopperiode op de noordelijke route richting haven moet nu noodgedwongen wel verlengd worden. Tot en met 1 januari 2019 zal de Waterbus gratis blijven en wordt de huidige dienstregeling behouden. Vanaf 2 januari volgt een verdere uitbreiding van de vloot, en kan de frequentie ook opgetrokken worden tot een afvaart om de dertig minuten. Pas dan zal de Waterbus op de noordelijke route ook betalend worden.

De Waterbus op de nieuwe noordelijke route zal tussen 5 en 23 uur varen. Een enkel ritje kost dan 3 euro, een retourtje 6 euro. Er komt wel een apart tarief voor de zogenaamde ‘stadszone’. Voor 1 euro zal je de Waterbus kunnen gebruiken als veer tussen het Steenplein en Sint-Anna.