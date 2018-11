Reserveschip moet betrouwbaarheid van Waterbus verbeteren Waterbus vaart vanaf 2 januari elk half uur Kristof Pieters

21 november 2018

15u46 2 Beveren De Waterbus gaat een reserveschip inzetten om de betrouwbaarheid te verbeteren van de dienstregeling. Geregeld zijn er immers pannes en wordt het vaarschema in de war gestuurd, tot groot ongenoegen van gebruikers. De beslissing heeft ook gevolgen voor de noordelijke havenroute. Daar zal pas vanaf januari de frequentie verhoogd kunnen worden. Ter compensatie kan men wel tot die tijd gratis meevaren.

Sinds 8 oktober vaart DeWaterbus vanaf het Steenplein in Antwerpen naar de Kallosluis en omgekeerd. Voorlopig werd er gestart met vier haltes: Steenplein, Sint-Anna, Deme Zwijndrecht en Kallosluis. Tijdens de inloopperiode is er elk uur één afvaart en die is ook gratis. Rederij Aqualiner wou normaal in november de frequentie opdrijven en had hiervoor een extra boot besteld. “We hebben er echter voor gekozen om het voorziene extra schip in te zetten als reserveschip”, laat Aqualiner weten. “Hiermee vangen we uitval door technische problemen op en verzekeren we de afvaart om het uur.”

Aqualiner had de voorbije maanden geregeld te kampen met pannes met de drie beschikbare boten. Telkens als er eentje uitvalt, valt ook het hele vaarschema in het water. De passagiers komen dat meestal pas te weten als ze staan te wachten op de aanlegsteiger en dat leidt tot frustraties. Volgens Aqualiner heben de schepen hebben erg te lijden onder alle rotzooi die in de Schelde ronddrijft. De schroeven zijn redelijk gevoelig en raken beschadigd door drijfhout en afval.

Het nieuwe schip zal dus ingezet worden als reserveschip. “Zo kunnen we de betrouwbaarheid van onze dienstverlening verbeteren”, legt Aqualiner uit.” Telkens er een defect optreedt aan één van de schepen, ligt er altijd een ander schip klaar dat onmiddellijk kan ingezet worden. Voor gebruikers zal dit een hele opluchting zijn. Ze komen niet meer voor onaangename verrassingen te staan als er een panne is.

De gratis inloopperiode op de noordelijke route richting haven moet noodgedwongen nu wel verlengd worden. Tot en met 1 januari 2019 zal de Waterbus gratis blijven en wordt de huidige uurdienstregeling behouden. Vanaf 2 januari, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, volgt een verdere uitbreiding van de vloot en kan de frequentie verhoogd worden naar een afvaart elke 30 minuten. Pas dan zal de Waterbus op de noordelijke route ook betalend worden. De Waterbus op de nieuwe noordelijke route zal varen tussen 5 en 23 uur. Een enkel ritje kost 3 euro, een retour 6 euro. Er komt wel een apart tarief voor de zogenaamde ‘stadszone’. Voor 1 euro zal men de Waterbus kunnen gebruiken als veer tussen het Steenplein en Sint-Anna.