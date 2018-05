Renners rijden langs de toog 28 mei 2018

Met het zwoele weer was het gisterenmiddag voor de renners van WTC Vercadi wel erg verleidelijk om even de benen van de trappers te halen toen ze de toog van café De Roos passeerden. De 'cafekoers' - en in dit geval mocht men dat letterlijk nemen - van de wielertoeristenclub was aan zijn vierde editie toe. Zo'n veertigtal mannen en een zestal vrouwen verschenen aan de start om in reeksen het kleine parcours te rijden dat dwars door de gelagzaal van café De Roos liep. "En om het gevarieerd te houden voor zowel renners als publiek hebben we dit jaar hindernissen voorzien op het parcours", vertelt voorzitter Freddy Van den Hende. "Bij deze koers komt al aardig wat draaiwerk kijken, maar nu moesten ze ook nog over een verhoogje van houten paletten en een hindernis met autobanden nemen." Het spektakel was alleszins verzekerd. (PKM)