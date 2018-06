Reeks nieuwe straatnamen 02 juni 2018

De gemeenteraad heeft een aantal nieuwe straatnamen definitief goedgekeurd. Het gaat onder meer om de Eedverbondlaan en Hertogin Margarethalaan in Melsele. Die situeren zich in het project Meersen-Zuid tussen de Molenbeek, de KMO-zone Pareinlaan, de N70 en de Alexander Farnèselaan. De Willem van Oranjelaan bestaat reeds en dat tracé wordt verlengd (eerste insteekweg). De naam Eedverbondlaan wordt toegekend aan de tweede insteekweg en de Hertogin Margarethalaan wordt de verbindingsweg tussen de Alexander Farnèselaan en Pareinpark en de laatste insteekweg. Nog in Melsele komt er een Donckhof en Pillekeshof. Donckhof is een insteekweg van de Koolputstraat waar 14 woningen komen.





Pillekusput is een nieuwe insteekweg in de Gaverlandstraat met 18 bouwkavels. (PKM)