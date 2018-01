Reeks auto-inbraken 23 januari 2018

02u48 0 Beveren Dieven hebben ingebroken in een geparkeerde wagen in de Luitenant Van Eepoelstraat in Beveren. Ze gingen aan de haal met een portefeuille.

Ook in de Molenbeekweg in Melsele werd ingebroken in een geparkeerde wagen. Daar werd niets gestolen. In een andere wagen in dezelfde straat werd ook ingebroken. Daar werd de middenconsole met ingebouwde gps uitgebroken. Vermoedelijk werden de daders opgeschrikt door iets of iemand. Ze namen de vlucht zonder buit. De ingebouwde gps werd wel meegenomen bij een andere auto-inbraak in de Bosbessenlaan in Melsele (PKM)