Recordjaar voor Liefkenshoektunnel

De Liefkenshoektunnel in Kallo heeft voor het eerst in haar geschiedenis de kaap van tien miljoen voertuigen op jaarbasis bereikt. Ten opzichte van 2016 gaat het om een stijging met 12 procent of 1,1 miljoen voertuigen. De tunnel flirt nu met haar verzadigingspunt. Bij de opening in juli 1991 was de tunnel berekend op maximaal 40.000 voertuigen per dag. Rond dat gemiddelde schommelt de Liefkenshoektunnel nu. De absolute uitschieter was op woensdag 22 november. Toen reden er 52.458 voertuigen door de tunnel. Die abnormale drukte was wel te wijten aan het 'siliconenincident' op de Antwerpse Ring. Bij calamiteiten wordt de tunnel tolvrij gemaakt. De overheid betaalt dan zogenaamde 'schaduwtol'. Het aantal voertuigen dat in die tolvrije uren vorig jaar omreed via de Liefkenshoek, is meer dan verdubbeld van 92.359 voertuigen in 2016 naar 205.046 het voorbije jaar. (PKM)