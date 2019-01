Recordaantal drugs in beslag genomen in haven 50 ton cocaïne onderschept door douane Kristof Pieters en Patrick Lefelon

11 januari 2019

16u16 2 Beveren De haven van Antwerpen noteert niet alleen recordcijfers voor containeroverslag. Het afgelopen jaar is ook meer dan 50 ton cocaïne in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van ongeveer 2,5 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de douane die vrijdag bekend werden gemaakt. Er is op vijf jaar tijd sprake van een meer dan verzesvoudiging.

De cijfers over de drugsvangsten van de douane werden vrijdag bekendgemaakt tijdens een bezoek van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) aan de Grensinspectiepost aan de Sint-Antoniusweg in Doel. Het is daar dat de douane haar uitvalsbasis heeft en verdachte containers, die worden gelost in het Deurganckdok, door een scanner gaan.

De inbeslagname van 50,1 ton cocaïne is een record. Het is 9 ton meer dan 2017. Er is op vijf jaar tijd sprake van meer dan een verzesvoudiging. De cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 2,5 miljard euro. De belangrijkste invoerlanden voor cocaïne waren daarbij Colombia, Brazilië, Ecuador, Suriname, Chili, Peru, Costa Rica en Panama.

Ook het aantal in beslag genomen heroïne, cannabis en opiaten kende vorig jaar een sterke stijging. Zo werd er in 2018 maar liefst 16,8 ton marihuana in beslag genomen. In 2017 was dat ‘slechts’ 0,6 ton. Daarnaast werd ook nog 4,4 ton heroïne en 7,9 ton precursoren (voor productie van synthetische drugs zoals XTC) onderschept.

Volgens De Croo boekt de douane betere resultaten dankzij de versterking van de dienst. “De versterking van het drugteam en bijkomende investeringen in scanners werpen duidelijk hun vruchten af”, aldus de minister. “Het is positief dat de douanediensten steeds meer drugs onderscheppen maar het blijft even belangrijk dat er drugsnetwerken worden opgerold en het probleem bij de wortel wordt aangepakt.”

Volgens gerechtelijk directeur Stany De Vlieger wordt ook een toegenomen consumptie van cocaïne vastgesteld. “De drug wordt algemeen aanvaard en getolereerd door de publieke opinie, wat de drempel tot gebruik mogelijk verlaagd.”

De belangrijkste smokkelwijzen zijn de rip off-zendingen waarbij de drugs verstopt worden in een container tussen gewone goederen, switch (back) waarbij de drugs door handlangers razendsnel worden overgeladen naar containers die niet worden gecontroleerd, het verbergen van de drugs tussen legale zendingen en het verbergen van de drugs in de containerstructuur.

De meest recente grote vondst dateert nog maar van 20 december. Toen werd in de Waaslandhaven een container onderschept met maar liefst 7,4 ton cannabis erin. De douane trof de drugs aan in een container met bakstenen die afkomstig was uit Laos.