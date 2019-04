RECENSIE - Tafeltje Rond **** PKM

17 april 2019

09u01 2 Beveren Bij Tafeltje Rond in Beveren serveert Filip Slangen klassiekers uit de Franse en Belgische brasseriekeuken, maar dan naar een gastronomisch niveau getild. Het enige minpuntje is dat dit ook met de prijzen werd gedaan. De chef gebruikt er dan wel topproducten voor.

Meestal ruilen restaurateurs hun drukke bestaan voor een meer standvastig leven als traiteur, maar Filip Slangen maakte de omgekeerde beweging. Hij verbouwde enkele jaren terug een dokterswoning in het centrum van Beveren tot een klassevol restaurant. Tafeltje Rond ademt de sfeer uit van een Parijse bistro. Het decor is stijlvol in zwart-wittinten, visgraatparket, bruine gecapitonneerde lederen zitbanken en natuurlijk de obligate foto van de Eifeltoren aan de muur. Via het venster in de binnenmuur heb je uitzicht op de keuken. De tafeltjes stralen luxe uit met kraaknet wit gesteven linnen, zwaar zilverwerk en glazen waarin men zich kan spiegelen. Er is wel weinig ruimte gelaten tussen de tafeltjes, wat het voor een intieme rendez-vous wat minder geschikt maakt.

Voor het aperitief is de keuze beperkt tot champagne en crémant. We kiezen het eerste maar voor 13 euro per glas tikt het de rekening wel meteen flink aan. Het is wel een lekkere droge champagne van Palmer. De amuses zijn smakelijke huisbereide tapenades: een rode pittige met puntpaprika, eentje met groene olijven en feta en de lekkerste, eentje met gerookte makreel. Daarna komt een mousse van rivierkreeftjes, met schijfjes lente-ui die er een heel frisse toets aan geven.

Positief aan de wijnkaart is dat er een uitgebreid aantal wijnen per glas wordt geschonken. Ik kies voor een Dettori Rosso uit Sardinië (8 euro) en mijn tafelgenote gaat voor een Portugese witte van het kleine wijnhuis Casa da Passarella (8 euro), beide zijn pareltjes.

Als voorgerecht volgt even later de rundstartaar (18 euro). Ik heb deze klassieker al vaak gegeten maar hier zijn de smaken tot in de perfectie uitgebalanceerd. Het vlees is top, zeker in combinatie met de picklescrème. Aan de overkant van tafel komt een fraai bord van kreeft met groene asperges en artisjok (26 euro). Het is perfect bereid, maar de bijhorende rouille had wat meer pit mogen hebben. Zelfs het broodje is een absolute topper. Het ruikt vers en dat is het ook, het komt recht uit de oven, huisgebakken. Met een lekkere zoute boter.

Met Bouchée à la Reine (28 euro), chique synoniem voor koninginnenhapje, volgt opnieuw een klassieker uit de brasseriekeuken, dit keer gepimpt met een krokant gebakken stukje kalfszwezerik en een mousselinesaus. Mijn tafelgenote gaat voor een portobello met pijnboompitjes, pasta, truffel en spinazie (20 euro). De truffelsmaak had hier wel iets prominenter aanwezig mogen zijn maar het is wel een mooie grote en lekkere portie.

Het dessert, profiterolles (14 euro), komt met een overdaad aan vanille-ijs (3 bollen!) en warme chocolade. Het proeft hierdoor meer als een dame blanche. Jammer, want de chef serveert uitstekende patisserie. Dat bewijzen enkele zoete smaakbommetjes die we als extra bordje krijgen bij de koffie: madeleines met een sterke amandelsmaak en kleine oliebollen. Als digestief kies ik uit de ruime keuze aan Madeirawijnen een tien jaar oude Verdelho Blandey’s Medium (7 euro).

Alles samen betalen we 181 euro. Niet goedkoop, maar we hebben wel goed getafeld en ons buikje rond gegeten.

Punten: Eten (8,5/10), Comfort (8/10), Bediening (8/10)

Voorgerecht (18-30 euro), Hoofdgerecht (28-36 euro), Dessert (12-15 euro)

Tafeltje Rond, Peperstraat 14 in Beveren

Open van maandag tot vrijdag.

www.tafeltjerond.be