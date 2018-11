Recensie: OZZO Sushi & Oriental **** Sharing is de boodschap! Kristof Pieters

21 november 2018

09u46 0 Beveren De sushi wordt al enkele jaren aanbevolen door de inspecteurs van Gault&Millau maar sinds kort biedt restaurant OZZO een veel uitgebreider gamma aan Japanse gerechten. Sharing is daarbij de boodschap.

De voormalige lounge van Hotel Beveren werd recent in een volledig nieuw jasje gestoken. Niet alleen het interieur onderging een grondige metamorfose maar ook de kaart kreeg een make-over. De zaakvoerders hebben de lat wat hoger gelegd en dat vertaalt zich meteen in de ontvangst. Naar Japanse traditie krijgen klanten ‘oshibori’, natte warme handdoekjes, aangeboden. Op tafel staat al meteen hapje vooraf klaar, een krokantje met wasabi en gefermenteerde augurk, producten die de chef speciaal uit Japan lat importeren. Geen traditionele cocktails op de kaart maar wel bijzondere eigen creaties. We nemen ‘winter is coming’ en ‘spicy & stormy’. De eerste is een mix van whisky met kaneel, limoen en appletizer. De tweede wordt aan tafel op smaak gebracht. Als een volleerd laborant komt de kelner met een druppelpipet chili-extract toevoegen aan de mix van rum, ginger ale en yuzu (een Japanse citrusvrucht). Normaal zijn we geen grote fan van oesters maar de zaakvoerder kan ons overtuigen om de Ozzo Oriental Oyster ‘000’ te proberen. Voor 3,5 euro per stuk krijgen we een echte smaakbom. De oester komt in een infusie van gember, soya, chili, lente-ui. De toon is meteen gezet en de verwachtingen hoog gespannen voor de rest.

Op advies van de gastvrouw kiezen we voor enkele koude en warme sharing gerechtjes. De Sesame Salmon Tartare (12 euro) is meteen een topper. De zalm is boterzacht en smelt in de mond. De wasabicrème, de sesam en het citroengras zorgen voor een perfecte smaakbalans. De Crispy Squid (13 euro) is van een zelfde niveau. Het komt bijna tot een stokjesgevecht met mijn tafelpartner voor het laatste stukje inktvis met kung pao-saus. Dat is dan meteen ook het enige nadeel van ‘sharing’ natuurlijk. We kennen de sushi al van een eerder bezoek maar laten toch nog een bordje komen met zes stuks van de Chef’s Finest (11 euro). De kwaliteit is gebleven, de presentatie naar een hoger niveau getild. We spoelen het weg met een sparkling saké en een Spaanse witte wijn uit Galicië.

We wagen ons toch nog aan twee hoofdgerechten: Ik kies voor Unagi Kabyaki, gelakte gestoomde paling met jasmijnrijst (24 euro). Mijn tafelpartner gaat voor een filet van rode poon met een tempura van soft shell krab, venkel en een zachte rode curry (29,5 euro). De paling is voortreffelijk maar met net iets teveel rijst geserveerd. Naar ons oordeel zouden de paling en de soft shell krab beter tot hun recht komen als kleinere sharing gerechtjes.

Afsluiten doen we met een pannacotta van kokosmelk (10 euro) en een Banana Tempura met een crème van yuzu, mango en passievrucht (9,5 euro). Vooral die laatste is een aanrader en een perfecte afsluiter. Voor de liefhebbers is er ook een uitgebreide theekaart met een Japans spekkoekje als extraatje.

Eindconclusie: OZZO is in haar opzet geslaagd om het niveau nog verder omhoog te brengen en ga vooral voluit voor de sharingformule!

Onze score:

*Eten 8/10

*Bediening 8/10

*Comfort 8/10

OZZO Sushi & Oriental

Gentseweg 306, 9120 Beveren

+32 (0)3 775 86 23

https://ozzo.be/nl/

Elke dag open, 7/7 inclusief feestdagen. Weekdagen: 17u00-22u00. Weekend: 12u00-22u00