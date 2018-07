Raymond moet wachten op de Rode Duivels 04 juli 2018

02u44 0

Ons land is in de ban van het WK en daarvoor moet alles en iedereen wijken. Ook een grote naam als Raymond van het Groenewoud.





Die was komende vrijdag geboekt voor een openluchtconcert op de Grote Markt van Stekene naar aanleiding van de viering van de Vlaamse feestdag. Intussen spelen de Rode Duivels de kwartfinales en net op vrijdag nemen ze het op tegen Brazilië. De gemeente heeft nu beslist om het optreden uit te stellen tot na de match en de locatie te veranderen. Zo zal alles plaatsvinden aan de graszone aan De Sportstek, omdat daar meer plaats is, en dus niet op het marktplein. Om 20 uur kan je er op groot scherm naar de wedstrijd kijken en daarna mag Raymond zijn hits loslaten op het publiek. Als afsluiter is er een volksbal met discobar Sfinx. In Beveren was het de kermis die moest schuiven. Omdat de matchen van de Belgen worden uitgezonden op het marktplein, moesten enkele kermisattracties worden verplaatst naar de parking en de zones er naast. Waasland-Beveren heeft intussen al een aanvraag ingediend om het hele marktplein te mogen inpalmen voor het geval de Duivels de finale halen. (PKM)