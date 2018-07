Ravage op E34 na botsing vrachtwagens 10 juli 2018

Ook de avondspits in en rond de Waaslandhaven is gisteren volledig in de war gestuurd. Iets na 16 uur reed er in de Beverentunnel, richting Stabroek, een vrachtwagen in op de staart van de file. De takelwerken namen heel wat tijd in beslag en al snel stond het verkeer opnieuw stil tot op de E34. Daar reed om iets na 16.30 uur een vrachtwagen in op zijn voorligger. De aangereden vrachtwagen werd deels opengereten. De andere truck, geladen met auto's, ramde de middenberm en kwam zo'n 100 meter verder tot stilstand. Door de aanrijding viel er ook nog een voertuig van het autotransport. De brandweer moest de chauffeur uit zijn verhakkelde stuurcabine bevrijden, maar zijn verwondingen vielen mee. Door het ongeval was de E34 richting Knokke een tijdlang volledig versperd en stond er opnieuw een lange file. (PKM)