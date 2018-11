Ravage in Beverentunnel na botsing tussen vrachtwagens en bestelwagen Kristof Pieters

27 november 2018

18u14 2 Beveren De Beverentunnel op de R2 in Kallo was dinsdagnamiddag ruim twee uur volledig afgesloten door een zwaar ongeval met drie vrachtwagens en een bestelwagen. Als bij wonder vielen er geen doden of zwaargewonden.

Omstreeks 13.20 uur reed een Roemeense trucker in op zijn voorligger, een Tsjechische vrachtwagen. Die stond als laatste stil in de staart van een file, midden in de tunnel. Door de zware aanrijding werd de Tsjech tegen een bestelwagentje van een bouwfirma uit Zingem gedrukt, dat op zijn beurt gesandwicht werd tussen een derde truck. Als bij wonder kon de bestuurder van de bestelwagen zonder noemenswaardige verwondingen uit het verhakkelde wrak stappen. “Het leek wel alsof ik aanvoelde dat het mis ging gaan”, doet de man zijn relaas. “Plots moest iedereen bruusk remmen. De vrachtwagen voor mij kon nog nipt stoppen, en de vrachtwagen achter mij ook, maar die daarachter niet. In een reflex kon ik mij nog op mijn passagiersstoel werpen, dat is waarschijnlijk mijn redding geweest.” De man werd enkel voor controle naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem overgebracht.

De Roemeense trucker die de file te laat opmerkte, had minder geluk. Hij kwam gekneld te zitten in zijn stuurcabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd gewond naar hetzelfde ziekenhuis overgebracht. De twee andere truckers bleven ongedeerd. Door de ravage werd de Beverentunnel volledig afgesloten. Dat zorgde al snel voor veel verkeershinder. De R2 werd ter hoogte van de afrit Waaslandhaven-Noord afgesloten. Het verkeer moest de snelweg verlaten en via de Steenlandlaan richting ‘Hollands Complex’ rijden. Helaas liep het verkeer op de R2 en op de E34 al snel compleet in het honderd. Ook verschillende wegen zoals de Steenlandlaan en de Hazopweg kwamen volledig vast te zitten. Rond 15 uur werd één rijstrook vrijgemaakt, maar de verkeershinder hield nog lang aan.