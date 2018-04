Rattenplaag teistert gemeente 28 april 2018

Beveren wordt momenteel geteisterd door een rattenplaag. Dat heeft burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) bevestigd op de gemeenteraad op een vraag van André Buyl (VB). Die stelde vast dat steeds meer inwoners klagen over ratten en die durven tot aan de huizen komen. "Ze verwittigen de vzw Rato, maar die beperkt zich tot één bezoek en dat is onvoldoende om een plaag aan te pakken", zegt Buyl. Burgemeester Van de Vijver maakt zich dezelfde bedenking. "We gaan onze samenwerking met de vzw Rato eens herbekijken, want ook wij hebben twijfels of dit systeem wel goed werkt. Misschien moeten we wel opnieuw een eigen rattenvanger in dienst nemen." Volgens de burgemeester is het niet eenvoudig om een rattenplaag onder controle te krijgen. "In dit geval gaat het niet om muskusratten, maar wel om bruine ratten en kleinere zwarte exemplaren. Vooral die laatste zijn erg pienter en laten zich letterlijk niet snel in de val lokken." (PKM)